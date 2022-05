Alina Sorescu, noi detalii despre divortul de Alexandru Ciucu. Artista trece printr-o perioada foarte grea

Luna trecuta insa, Alexandru Ciucu si Alina au confirmat ca divorteaza. Mai mult, cei doi s-au luptat in instanta pentru custodia fetitelor pe care le au impreuna. Artista a marturisit ca trece printr-o perioada dificila, insa se bucura ca fetele vor ramane in custodia ei.„Suflețelul meu este încrezător că lucrurile se vor așeza, că așa e viața și cu bune și cu rele. Nu sunt nici prima, nici ultima. Așa se întâmplă în viață, să trecem și prin momente mai puțin plăcute, dar pe care să ni le asumăm demn și să mergem mai departe cu fruntea sus pentru copii”, a declarat vedeta. E o perioadă sensibilă pentru că eu am depus actele de divorț. Deocamdată noi vorbim de o ordonanță prin care să fie stabilit domiciuliul fetelor până când se va soluționa acest proces. Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, ci în timp. Divorțul nici nu s-a întâmplat încă, e o perioadă lungă”, a completat ea.Alina le-a multumit tuturor celor care o incurajeaza si i-au trimis zeci de mesaje pe retelele de socializare.„Am primit sute de mesaje din partea tuturor celor care mă urmăresc pe Instagram și pe Facebook. Nu credeam că pot să simt atâta susținere din partea unor femei și unor bărbați care nu mă cunosc. Le mulțumesc foarte mult!”, a precizat artista.„Nu mă gândeam să ajung în situația asta, dar lucrurile astea m-au călit și mă vor ajuta să mă prețuiesc mai mult și să am și mai multă încredere în ceea ce simt eu. Suntem liniștite într-un fel pentru că el vrea să epuizeze toate căile de atac. Nu am cum să vorbesc mai mult pentru că procesul este încă în curs, dar trebuie să-mi văd mai departe de activitate. În felul acesta am grijă de mine și de fetițe. Altfel nu aș avea cum să-mi întrețin numele și noi ca oameni ce avem de întreținut”, a completat artista.