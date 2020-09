Alina Sorescu, primele declaratii despre divort

Alina Sorescu si Alexandru Ciucu sunt casatoriti de 10 ani si au impreuna doua fetite. Pentru ca toata lumea o coplesea cu intrebari despre divort, Alina a avut si prima reactie asupra acestui subiect.După luni în care nu a comentat sub nici o formă zvonurile despre divorț, Alina Sorescu a intervenit telefonic în emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV și a oferit primele declarații.„Eu sunt în lumea asta de mică și am muncit atâția ani să ajung la un nume curat și lumea, cum să spun, să creadă în numele meu. Să-mi creez o imagine credibilă. Dar eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Dar eu asta fac de când mă știu. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie', a spus Alina Sorescu.Chiar dacă au petrecut weekendul separat, respectiv el – într-un club din Mamaia , ea – acasă cu fetele, Alina Sorescu a mai dezvăluit că Alex Ciucu i-a dat un inel pentru că fac zece ani de căsătorie. „Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică'.