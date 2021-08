Alina Sorescu si Alexandru Ciucu au divortat? Gestul care i-a dat de gol

Cu toate acestea, Alina Sorescu a socat pe toata lumea, dupa ce a facut un gest total neasteptat pe retelele de socializare. Primi care au observat au fost chiar fanii vedetei, care au inceput imediat sa ii puna intrebari. Mai exact, Alina a sters de pe retelele de socializare toate pozele in care aparea alaturi de sotul ei. Cu toate acestea, designerul sustinea recent ca nu au nicio probleme si ca nu se pune in discutie niciun divort.Am mai spus-o și o spun. Nu, nu divorțăm. Nu avem niciun fel de probleme în relația de cuplu, doar ne bucurăm de discreție, preferăm să nu discutăm despre lucrurile intime, a declarat el pentru fanatik.ro De asemenea, chiar de ziua ei, Alina Sorescu a facut un alt gest socant. Desi sotul sau i-a facut o declaratie de dragoste pe retelele de socializare, artista nu a reactionat in niciun fel si nu i-a dat niciun raspuns sotului ei.La mulți ani, mami @alina_sorescu_official, te pupăm și te iubim! #35 #14iulie, este mesajul transmis public de Alex Ciucu.