Amalia Enache, concediu alaturi de tatal fetitei sale? Cine este presupusul iubit

Potrivit informatiilor aparute in presa, tatal micutei Alma locuieşte în Buenos Aires, Argentina. Tocmai de aceea, periodic, Amalia si micuta Alma merg in America de Sud. Acum, Amalia Enache (39 de ani) se află în Brazilia, la Rio de Janeiro, şi de prietenul Dragoş Bucurenci, fostul prezentator al emisiunii „Supravieţuitorul”, tot de la PRO TV.În fotografiile realizate pe celebra plajă Copacabana, Amalia apare alături de Claudiu Anghel, un tânăr chipeş care a lucrat şi el la PRO TV, ca make-up artist. În alte vacanţe, Claudiu a alimentat speculatiile cum ca ar fi tatal micutei, comentand in dreptul unei fotografii cu micuţa: ”Minha Alma” - Alma mea.