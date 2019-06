Amalia Enache, primele declaratii despre tatal copilului sau: "Sunt mai bine ca niciodata"

Desi a incercat sa isi tina departe de public viata privata, Amalia Enache a vorbit recent intr-un interviu despre tatal copilului sau, cu care are o relatie la distanta."Sunt mai bine ca niciodată, evident datorită fiicei mele şi tatălui ei. A fost foarte mult timp cu noi, acum", a spus aceasta în studioul OK!TV.Întrebată de Dana Săvuică despre cum reuşeşte să gestioneze o relaţie la distanţă, Amalia Enache a răspuns că:"Atunci când lucrurile sunt foarte clare de la început şi când situaţia e aşa cum e,(...) dacă lucrurile sunt asumate şi le ştiu, le înţeleg de la bun început că sunt într-un anume fel, pentru mine iau partea bună şi".Referitor la regrete, ştirista de la Pro TV spune că: "Nu sunt Edith Piaf, să nu regret nimic. Nu regret nebuniile şi lucrurile aventuroase din viaţa mea, îndrăznelile, pentru că fie că am câştigat cu ele, fie că am pierdut, am mers cumva înainte, am îndrăznit. La final, sentimentul e că am îndrăznit s-o fac şi pe asta, că n-am stat locului., că nu-mi face bine. Am stat din nişte motive care erau atunci, am stat din nişte frici, mi-era frică de ce ar putea să urmeze."Totodată, Amalia Enache ar fi putut, poate, să aleagă să trăiască în străinătate, doar că "viaţa de aici mie-mi place foarte mult, mie îmi place serviciul pe care îl am. Nu există nici măcar o zi din viaţa mea în care să spun: "Aoleu, ce am de făcut astăzi?". Cred că pleci să cauţi în alte părţi când ceva nu ţi-e bine aici. Cred că, de fapt, prea binele de aici nu m-a lăsat să îndrăznesc nici măcar să visez că aş putea în altă parte. Şi există şi bariera de limbă. Pentru mine e foarte important să fac această meserie, iar această meserie se face cu nuanţele limbii materne. Cred că e foarte greu, trebuie să fii Cioran să te exprimi într-o altă limbă decât cea maternă mai bine chiar decât cei care o vorbesc de mici.