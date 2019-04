Amalia Nastase a slabit 12 kilograme intr-o luna. Cum arata acum

In doar o luna, Amalia Nastase a slabit 12 kilograme. Ea a tinut o dietă oloproteică.„Mai am de slăbit. Nu vreau să-mi cumpăr haine deocamdată. Siluetă o să fie peste câteva luni, nu acum. Sunt în a 31-a zi de dietă. M-am disciplinat și mi-am dat seama că nu a murit nimeni mâncând mai puțin. Iau suplimente multe, vitamine, dozate în funcție de greutate, de analizele făcute înainte. Mie, în timpul ăsta, nu mi-a fost foame sau poftă de ceva, să zic dacă nu mănânc asta, eu mor. Nu am simțit pofte, datorită suplimentelor pe care le au.Mâine se termină cura, o să-mi dea ceva de întreținere. Am slăbit 12 kilograme, dar mai am de dat jos vreo 20. Dieta asta o ții ca să-ți pornești metabolismul. La prânz mănânc carne la grătar cu legume, pește de orice fel, fructe de mare. Pot să mănânc și ceafă de porc. 180 de grame – e foarte mult. Plus 200 de grame de salată. Medicul zice că trebuie să mănânci tot. O masă pe zi și două shake-uri de proteine. Nu e ușor. Totul trebuie să devină un stil de viață. Eu miros tot ce mănâncă ceilalți! Așa îmi trece pofta”, a afirmat Amalia Năstase.