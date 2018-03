Amalia Nastase, apel disperat pe o retea de socializare

Amalia a postat cateva imagini cu catelusa pe reteaua de socializare si i-a rugat pe prietenii sai sa o ajute sa o gaseasca.„A disparut catelul nostru, Lola ? Va rog sa ne ajutati sa o gasim. E mai mare decat era in poze, dar poate cineva o recunoaste. Era in cusca ei pe la 9.30 aseara si de dimineata a disparut. Poarta curtii era incuiata, dar banuiesc ca a sarit cineva gardul si a luat-o sau nu stiu ce sa spun… stam pe langa Taverna Sarbului. Daca puteti sa dati share, poate o gasim pe Lola dupa care plang de azi dimineata copiii. Este vaccinata, are cip, e castrata, e maidaneza”, a anuntat Amalia Nastase pe contul sau de pe o retea de socializare.