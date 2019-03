Amalia Nastase vrea sa slabeasca. Cum arata dupa doua saptamani de dieta

In urma cu doua saptamani, Amalia a inceput sa tina o dieta. Este vorba despre dietoreapie oloproteică a dr. Giuseppe Castaldo, adusă în România de Cronos Med. De atunci, ea îşi ţine la curent fanii internauţi cu meniul şi procedurile pe care le urmează.„În prima zi eram ca în prima zi în tabără, nu îmi plăcea nimic, o sunam pe Lavinia (îngerul meu păzitor de la Cronos Med) de 15 ori. Ba că sunt balonată, ba că am intoleranţă la zer, ba că mi-e foame. Până la urmă, ca să fie siguri, mi-au făcut şi analize de sânge pentru depistarea intoleranţelor alimentare. Vă spun cum au ieşit în curând, când voi primi rezultatele. Doamna doctor Pleşea şi doctorul Castaldo îmi spuneau că să am răbdare primele trei zile, dar ştiţi cum e, ţi se pare că se termină lumea că ţi-e foame. Ei bine, nu s-a terminat şi din ziua a treia, am început să fiu foarte zen cu mâncarea. Astăzi, de exemplu, nici nu îmi mai era foame pentru masa de prânz“, şi-a început Amalia Năstase dezvăluirile.Toate suplimentele pe care le iau îşi fac treaba. Ideea e că trebuie să ţii putin sub control panica din primele zile dacă vrei să începi orice dietă. Din ziua trei sau patru, îţi intri în rutină şi poţi să începi să vezi rezultate. Probabil că vă întrebaţi de kilograme. Ei bine, şi eu!Şi asta face cu toţi pacienţii săi în prima parte a dietoterapiei. Cred că asta e cea mai grea încercare :) Dar văd la haine, văd că se duce apa pe care o reţineam şi am început să dorm mai bine., nu doar pe cele cu greutatea. Începi să dormi mai bine, să ai mintea mai clară, să te trezeşti odihnit şi să ai energie toată ziua.”Foamea aceea care nu vine din stomac, ci din cap. Nu am mai avut-o. Şi asta am urmărit mereu în aceşti ani în care am tot ţinut cure, să scap de această super-foame. Nu reuşeam niciodată, dimpotrivă, după două săptămâni începeam să mai bag câte o napolitană fără zahăr, câte o pungă de covrigei fără gluten, crezând că e OK, nu strică. Dar după toate aceste artificii ajungeam destul de repede la stilul de mâncat aproape compulsiv care îmi adăuga kilograme în puls faţă de cele pierdute. Nu ştiu câte kilograme am pierdut, că nu am voie să mă cântăresc până la sfârşitul celor 28 de zile, dar ştiu că am cîştigat ceva ce căutam de câţiva ani.Explicaţia doctorului Castaldo este că dispariţia candidozei intestinale a făcut asta, pentru că existenţa ei ne face să vrem mereu să mâncăm carbohidraţi şi glucide. Mă bucur că am reuşit asta şi sunt foarte curioasă ce îmi va aduce săptămâna a treia."