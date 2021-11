Anamaria Prodan, atac fara precedent la adresa lui Reghe: "Nici Dumnezeu nu-l va ierta foarte curand"

Faptul ca Reghe asteapta un copil cu Corina Caciuc l-a indemnat pe antrenor sa inainteze divortul si sa-si paraseasca familia si copilul pe care il are cu Anamaria Prodan.Intr-o interventie pentru PRO TV Anamaria a vorbit despre divort, dar si despre faptul ca Reghecampf ar fi blocat accesul familiei la fondurile din Dubai.“Nu ma intereseaza de cand Laurentiu Reghecampf are amante. Noi l-am considerat tatal si familia noastra pana in momentul cand a decis sa plece. Cred ca ar trebui sa-l intrebati pe el. Este o mare, mare rusine. Eu raman socata de ceea ce vad in ziare. Ca sa poti sa faci ceva de genul asta la varsta asta este impardonabil. Dar, repet, sunt alegerile lui Laurentiu Reghecampf si este de datoria lui sa dea explicatii, daca are de dat explicatii, macar in fata lui Dumnezeu.Sau, daca se poate uita in oglinda, mi-as dori sa dea un mesaj de scuze familiei lui. Nu ma intereseaza cine este aceasta fata, nu ma intereseaza ce porecle are, nu ma intereseaza din ce mediu vine, nici cati ani are.Nu vreau sa vorbesc, pentru ca eu dau valoare tuturor persoanelor despre care vorbesc. Tocmai de aceea nu am sa pronunt numele acelei fete. Inteleg ca are o mare problema si incearca sa iasa in evidenta pe toate caile, cu ordonante, cu reclamatii… Pentru noi, nu exista. Nu ne intereseaza, efectiv, si familia Prodan niciodata nu o sa se uite catre asa ceva.Este impardonabil ca Reghecampf si-a bagat copilul – copilul nostru – in asa ceva. Probabil asta este un lucru pe care nici Dumnezeu nu-l va ierta foarte curand. Pentru noi, sunt niste lucruri oribile care ies la suprafata.Noi suntem siderati. Nu ne-am gandit vreodata ca el ar putea face asa ceva.Cat despre bani, acces si asa mai departe, voi vorbi in instanta. Astea sunt strict problemele familiei. Laurentiu Reghecampf si-a jefuit familia pentru amanta. Aici ma voi opri, pentru ca deja este mult prea urat si, repet, am un copil cu Laurentiu Reghecampf, care as vrea sa fie mandru de tatal lui.In acest moment, familia refuza sa creada ca se intampla lucrurile astea, refuza sa creada ca Laurentiu a fost implicat in asa ceva, refuza sa creada ca, in timpul casnicie, face copii cu altcineva, refuza sa creada ca, in timpul casniciei, deschide firme copiilor nostri cu altcineva, cu amante si asa mai departe.Faptul ca Laurentiu nu vorbeste despre asta este un lucru ciudat. Faptul ca el nu confirma aceste lucruri inseamna ca, deocamdata, nu este adevarat. Cand se vor confirma aceste lucruri, avocatii nostri, ai familiei, vor avea de lucru.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Pro TV.