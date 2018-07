Anamaria Prodan, de urgenta la spital!

Aflata la filmari langa Calarasi, Anamaria Prodan a acuzat dureri de cap si stari de voma. “Dupa ce a stat doua ore in masina cu telefonul in mana, Ana a coborat si a mers direct catre producatorul emisiunii. Au discutat pret de cateva secunde si apoi impresara a revenit la autoturismul cu care se deplasa. Spre surprinderea echipei, palida si fara vlaga, ea a plecat in tromba direct la Spitalul Floreasca, la Urgenta”, au declarat surse de la fata locului.“Ana a inceput in forta noul sezon al show-ului matrimonial, dar problemele medicale nu ii dau pace. Acum, toata echipa sta langa ea la Spitalul Floreasca si spera ca vedeta sa nu aiba ceva mai grav”, au mai spus acestea.