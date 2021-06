Anamaria Prodan, decizie radicala dupa ce sotul ei a confirmat divortul: "Asa voi face"

Dupa ce Cristi Mitrea a facut dezvaluiri intime din viata Andreei Mantea, cu care are impreuna un copil, prezentatoarea TV a rabufnit si a spus adevarul despre tot calvarul pe care l-a indurat in timpul relatiei cu luptatorul MMA. Andreea Mantea a marturisit ca a fost batuta de Cristi Mitrea

Lora a parasit emisiunea Vorbeste Lumea in urma cu cateva zile. Alaturi de Cove, acum prezinta emisiunea Sore, Viviana Sposub, Mădălina Petre (fosta Veveriţă din echipa lui Măruţă) şi Sebastian Coţofană, dar şi

Dupa scandalul drogurilor, Fulgy, fiul Clejanilor, a disparut brusc. Tatal sau, Ionita, a avut grija ca baiatul sau sa nu mai apara in public si sa ii faca alte probleme. Se pare ca acum, Fulgy este internat la un centru de reabilitare din comuna Grădiștea, unde cazarea costă

Este doliu in lumea filmului. Actrita Lisa Banes a murit, cunoscută pentru rolul său din filmul ”Gone Girl”, a murit, a anuntat un purtator de cuvânt al poliției. Vedeta era internata de 10 zile in spital in stare grava dupa ce a fost accidentată de o