Anamaria Prodan, decizie radicala. Mesajul transmis dupa ce Reghe a anuntat divortul: "Este stop-joc!"

Anamaria Prodan si sotul ei, Laurentiu Reghecampf, sunt in centrul atentiei dupa ce antrenorul a confirmat ca divorteaza de impresara de fotbal. Desi Ana a negat aceste afirmatii, in presa continua zvonurile ca mariajul celor doi este aproape de final.Dupa toate acestea, Anamaria Prodan a transmis un nou mesaj catre jurnalisti, in care le cere acestora sa inceteze cu speculatiile asupra casniciei sale. Mai mult, ea a amenintat ca ii va da ii judecata pe cei care vor continua sa scrie despre familia ei.