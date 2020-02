Anamaria Prodan, dependenta de peruci. Cum arata parul ei natural

Oana Roman a slabit 10 kilograme in doar cateva luni. Mai exact, a inceput sa tina dieta in luna noiembrie a anului trecut si pana acum, in luna februarie. Oana a marturisit ca pe langa regimul alimentar, face si cateva tratamente corporale. "Noiembrie versus Februarie.

Lili Sandu va deveni mamica pentru prima oara. Vedeta a anuntat vineri, in cadrul unei emisiuni TV, ca este insarcinata in luna a patra. „Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit