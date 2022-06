Anamaria Prodan, despre motivul din cauza caruia Laurentiu Reghecampf a fost dat afara de la U Craiova

Anamaria Prodan a rabufnit dupa ce fostul sau sot, Laurentiu Reghecampf, a fost demis de la U Craiova. Impresara a dezvaluit care ar fi fost de fapt adevaratele motive care au dus la concedierea lui.„Craiova l-a dat afară pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele. Simplu! Mihai Rotaru i-a dat o șansă lui Laurențiu. Tot respectul pentru asta, Laur nu mai câștigase absolut nimic când Mihai i-a întins mâna. Mihai nu suportă viața destrăbălată, ca asupra echipei lui să planeze tot felul de discuții.Reghecampf trebuia să știe lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondele, să lase ședințele foto și să se concentreze la fotbal. Nu era momentul, la ce situație avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante și ședințe foto. A făcut greșeli majore.Cine e în spatele lui și îl sfătuiește își bate joc de el crunt! Poate sunt niște polițe care sunt plătite, să-l facă de râs. El nu are un filtru foarte OK la oameni. Dacă-i spui că e frumos și deștept, ești prietenul lui pe viață. Eu eram filtrul lui Reghecampf, ca să înțelegeți”, a declarat impresara pentru gsp.ro.Laurentiu Reghecampf mai avea contract pe un an cu U Craiova insa patronul Mihai Rotaru a decis demiterea lui. Reghe a primit 180.000 de euro pentru a accepta despărțirea amiabilă.„Ei mergeau în dreapta, eu mergeam în stânga și, decât să avem discuţii contradictorii, am decis că să ne despărţim este mult mai bine, e lucrul cel mai important.Am făcut programul de cantonament, am făcut programul de antrenamente, am făcut absolut tot.Eu cu Mihai (n.r. – Mihai Rotaru, finanțatorul echipei) nu am avut niciodată discuţii contradictorii, ştiu foarte bine cum trebuie să pui problema atunci când vorbeşti cu un patron, nu spun „vreau aia”, a spus Reghe pentru Orange Sport.