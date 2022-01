Anamaria Prodan, dezvaluiri incendiare. Ce a facut Laurentiu Reghecampf dupa ce impresara a aflat ca are o amanta: "Iarta-ma, esti ingerul meu"

.„Eu l-am crezut pe bărbatul meu până acum la nuntă, pe 1 iunie. Pe 1 iunie, eu îl credeam când spunea că a terminat cu…Că ea l-ar fi șantajat și așa mai departe. Dacă omul a venit și mi-a spus: ,,Iartă-mă, ești îngerul meu, dacă nu erai tu, eu nu eram, te rog, iartă-mă! Am greșit, am găsit-o pe asta prin bar..Gata, hai să fim fericiți. Hai sa trecem peste.Eu am chemat copiii și am stat toți într-o cameră și le-am zis: Din acest moment, mami cu tati pleacă la drum împreună, cu voi alături.Am închis ușa asta de nenorociri și din acest moment dacă vă mai aud că puneți întrebări sau mai există…e belea mare cu mine!”, a declarat Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan vor avea prima infatisare in instanta in luna februarie. Antrenorul de fotbal va fi din nou tatic, pentru a treia oara. Corina Caciuc, noua lui partenera, este insarcinata si va aduce pe lume un baietel.