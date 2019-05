Anamaria Prodan, din nou in doliu

Anamaria Prodan este din nou in doliu, dupa ce unul dintre prietenii sai buni s-a stins din viata. Este vorba despre fostul actionar de la Dinamo Florin Walter. Omul de afaceri a murit duminica seara in urma unui atac vascular. Fiica Ionelei Prodan a transmis un mesaj de condoleanțe la

Mihai Constantinescu, 73 de ani, se afla in continuare internat la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a suferit un atac de cord. Artistul a fost gasit inconstienta in casa de catre sotia lui. Medicii sunt rezervati in privinta recuperarii acestuia si spun ca cele 10 minute in care inima