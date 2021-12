Anamaria Prodan il face praf pe Reghecampf. Cati bani sustine ca i-ar fi luat din cont pentru a-i da amantei

Ana sustine ca Reghe i-ar fi luat din conturi nu mai putin de 70 de milioane de euro, bani pe care i-a transferat direct in contul iubitei sale, Corina, care urmează să nască un băiețel în luna mai 2022.Ce avere are Anamaria ProdanAnamaria Prodan are o avere impresionanta in continuare. Se estimează ca averea acesteia se situează undeva între 40 și 60 de milioane de euro, cel puțin așa susțin cei de la Capital, care au realizat top 300 ai celor mai bogați români.141? Ahhh. Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru fanatik.ro