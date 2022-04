Anamaria Prodan, implicata intr-un accident rutier

Anamaria Prodan trece din nou prin momente complicate. Impresara a fost implicata in urma cu cateva ore intr-un accident rutier.Potrivit primelor informatii, Anamaria Prodan a lovit un biciclist in trafic. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu vatamarea vreunei persoane si nu au existat nici pagube materiale. Incidentul a avut loc in zona Dorobanti din Capitala, pe la amiaza.Conform playsport.ro, impresara se afla în Maybach-ul său, însă la volan era șoferul personal. Mașina era parcată, când, la un moment dat, un biciclist care trecea prin zonă, pe trotuar, și nu pe pista specială, ar fi lovit cu pedala bara din spate a automobilului. Moment în care șoferul s-a dat jos și s-ar fi luat la ceartă cu biciclistul."M-a lovit un biciclist și mi-a zgâriat bara, apoi a plecat. Eram cu mașina pe loc, nu a știut că-i cineva înauntru. Așteptam pe cineva să-mi aducă ceva. M-am dus după el, am chemat poliția care a venit și a făcut constatarea”, a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro