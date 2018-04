Anamaria Prodan, mesaj sfasietor: "Mama, as da din timpul meu pentru tine ca sa ramai"

Ionela Prodan se afla in continuare in stare grava la Spitalul Elias. Potrivit ultimelor informatii, artista ar fi intrat in coma hepatica si ar fi tinuta in viata doar de aparate.Desi pana acum nu a dorit sa dea nicio explicatie despre starea mamei sale, Anamaria Prodan a postat pe pagina sa de socializare un mesaj sfasietor., a scris Anamaria Prodan pe pagina ei de Facebook. În aceeași postare, soția lui Reghe a pus și câteva poze cu mama ei.