Anamaria Prodan pleaca din Romania dupa moartea mamei sale

Impresara FIFA are mai multe proprietati in strainatate, dar si in Romania. Ar vrea sa vanda tot ce are in tara si sa vina doar ocazional.„Acum, Ana nu e hotărâtă ce să facă, mai cu seamă că cea mai mare parte a vieţii ei se desfăşoară în America. Fetele ei studiază acolo, băiatul cel mic joacă fotbal, deci viitorul lui va fi în străinătate, băiatul lui Reghe locuieşte în Germania. Ana vine ocazional aici (n.r. în România), cel mai probabil că multe dintre proprietăţi vor fi vândute, ulterior. Acum, oricum, e prea devreme să stabilească asta. În ultimii ani, Anamaria a stat mai mult în România special pentru a petrece timp cu mama ei, care a refuzat să trăiască în altă parte. Acum, însă, că Ionela nu mai e, cu siguranţă că se va muta în America definitiv şi că va veni în România doar ocazional, când va mai avea aici treburi importante“, a declarat o sursă apropiată de Anamaria.

