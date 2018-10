Anamaria Prodan, primele declaratii despre divortul Laurentiu Reghecampf

Din acest motiv au aparut tot mai des zvonuri ca Anamaria si Laurentiu au pus punct casniciei lor si ar fi divortat in secret. Impresara nu a dorit insa niciodata sa dea explicatii in privinta acestui subiect si nici nu a luat in seama aceste speculatii. Invitata insa in cadrul unei emisiuni la Pro TV, Anamaria Prodan a vorbit pentru prima oara despre relatia cu sotul sau.Ea a marturisit ca s-a intalnit cu sotul sau de curand si au petrecut impreuna ziua lui de nastere., a povestit Anamaria Pronda în cadrul emisiunii “La Măruță”.