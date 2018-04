Anamaria Prodan, primele declaratii dupa moartea mamei sale: "Am crezut pana in ultima secunda ca o s-o salvez"

Cuvintele Aneimaria sunt induiosatoare si nu te pot lasa rece. In ultimul an, Ana a stat nedezlipita de mama ei.„Noi am fost o familie atat de unita, adica suntem. Pentru ca ea pentru noi nu o sa moara niciodata. Am fost puternice impreuna. Mi-e asa, nu stiu cum vor fi zilele fara ea. In ultimul an am stat cat pentru zece vieti impreuna.Au fost atat de multe speculatii, ea nu a stat niciodata intubata, nu a fost in coma. A fost atat de demna si nu a stiut niciodata de fapt ce are, pentru ca nu am permis nimanui sa spuna vreun cuvant. A fost o luptatoare desavarsita, probabil stia, dar, pe noi ne iubea atat de mult, incat avea incredere deplina. Si cand ma intreba ce are, ii spuneam: «Nimic». Doar: «trebuie sa facem niste analize, sa vad eu». I-am zis la un moment dat ca o duc sa-i fac o injectie, sa-i fac botox, i-am spus. Radeam de multe ori si eu de ceea ce puteam sa ii spun si zambea. Stiam ca stie, dar facea tot ceea ce-i ceream eu. Daca-i spuneam: «Astazi trebuie sa mergem cinci kilometri», cinci kilometri mergeam. Si-a dorit tare mult sa traiasca si am crezut pana in ultima secunda ca o s-o salvez. Intr-un an, nu stiu daca am plecat de langa ea de vreo 5-6 ori.