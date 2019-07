Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au divortat in secret

Mai mult, atat Anamaria, cat si Laurentiu ar avea alti parteneri. Astfel, s-ar putea intelege si criza de gelozie facuta in public a Anei fata de Dan Alexa, pe care l-a palmuit in vazul lumii.Motivul geloziei Anamariei Prodan a fost o tanara pe nume Andrada. Bruneta a fost si ea prezenta la meci, dar in tribune. Aceasta ar fi actuala iubita oficiala a lui Dan Alexa care l-a asteptat pana dupa meci. Bruneta apare si ea in clipul video in care Dan Alexa se face ca ploua dupa ce si-a luat un pumn in gura.Se pare ca Anamaria Prodan stia ca intre Dan Alexa si bruneta nu mai e nimic. Si faptul ca Andrada l-a asteptat dupa meci, sa plece impreuna, si ea a plecat singura, a infuriat-o. Orbita de nervi si gelozie, i-ar fi dat un pumn. Nu se stie exact data la care Prodanca si Reghe a divortat, dar ar fi oameni liberi.