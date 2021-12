Anamaria Prodan si Reghecampf, scandal in direct la TV. Si-au aruncat vorbe dure

Scandal urias, in direct la TV, intre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf. Cei doi au intrat in direct intr-o emisiune si si-au aruncat vorbe dure, dupa ce fostul sot al Anamariei Prodan a realizat primul pictorial alaturi de noua sa iubita, care il va face in curand din nou tatic.In cadrul emisiunii, cand Ana a intrat in direct, Laurentiu Reghecampf i-a spus ca nu vrea sa discute cu ea, insa aceasta nu s-a lasat si i-a facut un val de reprosuri acestuia."N-aș vrea să vorbesc cu tine, aș vrea să vorbesc cu Laurențiu (n.r - moderatorul emisiunii). V-am trimis o simplă notificare, pe care am trimis-o tuturor, să nu se discute despre viața mea privată. Dacă vreți să țineți cont sau nu, e treaba voastră. Cred că încă ai demnitatea de bărbat, în primul rând. E foarte frumos că vorbim în fața țării, ar trebui să fii foarte mândru.Am trimis o notificare tuturor să nu se discute de pe viața mea privată în cadrul emisiunilor. Problema a doua, copilul meu, cine mă cunoaște pe mine, și mai ales Anamaria, știe foarte bine că niciodată nu am discutat problemele mele private public. Nu știu de unde au apărut acele poze, nu știu despre ce este vorba, nu mă interesează acest lucru, nu i-aș face niciodată Anamariei așa ceva. Referitor la ce a spus doamna mai devreme cu PR-ul și tot ce am făcut împreună, da, este adevărat și toată viața mea îi voi purta respectul care se cuvine pentru că este mama copilului meu.Anamaria Prodan i-a adresat cuvinte dure lui Reghecampf dupa ce acesta s-a afisat public cu iubita lui intr-un pictorial special, de Craciun. Aceasta i-a spus ca nu are respect fata de fiul sau si ca acele poze ar fi trebuit facute cu fiul lor.Dacă aveai respect, nu aveai cum niciodată, în zilele de Crăciun, când nu ți-ai văzut copilul de atâtea luni să apari cu amanta, în pictorial, cred că acest pictorial, trebuia să îl faci alături de copilul tău, să îl iei în brațe, să îl întrebi sau să vezi dacă a mai crescut, măcar în înălțime. Ai trimis notificări tuturor.Cred că v-am respectat dorința de a intra cu dumneavoastră. Nu cred că sunteți în măsură să îmi puneți întrebări, am intrat să explic ce ați discutat mai devreme și mă opresc. Am trimis o notificare să nu discutați despre viața mea privată, dacă vreți să țineți cont de ea, este dreptul dumneavoastră dacă vreți să o faceți sau nu. Nu am făcut pictorial, nu cred că sunteți în măsură să mă luați pe mine la întrebări (n.r adresându-se moderatorului). Vorbiți despre un copil minor.Anamaria Prodan a continuat seria atacurilor si i-a transmis lui Reghecampf ca i-a ranit copilul si ca acesta a suferit in momentul in care l-a vazut pe tatal sau afisandu-se public cu o alta femeie.Eu am vorbit despre trauma prin care tu și amanta ta faceți acest copil să treacă. Aceste pictoriale, foarte frumoase, pentru care te felicităm, pentru că, la vârsta ta de 48 de ani este firesc să ai lângă tine o domnișoară de 29 de ani atât de drăguță și te rog, încă o dată să îți păstrezi decența. Ca patron de post de televiziune sau mamă rănită pot să îți spun doar să îți fie rușine pentru tot ceea ce ai făcut cu viața ta în ultimii trei ani, să îți fie rușine pentru tot ce ai făcut copiilor tăi și din prima căsnicie și din a doua, cu mine. Să îți spun doar atât, războiul pe care tu îl ai, îl ai cu amanta ta și toate aceste probleme pe care ești pus să le faci, nu faci decât să îți 'câștigi' ura copiilor tăi, cu acest pictorial, pe care repet, trebuia să îl ai alături de toți copiii tăi, nu alături de o domnișoară de 29 de ani. Care de trei ani ne terorizează familia cu mesaje mii, de cea mai joasă speță, care beneficiază de banii pe care tu și cu mine i-ai muncit, dragul meu soț, toată viața și pe care, frumușel, fără niciun fel de problemă, i-ai transferat din conturile noastre în conturile domnișoarei.Din momentul acesta, dragă soț, am să îți spun doar atât, nu am dorit toată viața mea ca aceste lucruri să apară în presă. A venit momentul ca toate femeile din România și toți bărbații să deschidă foarte bine ochii și să înțeleagă că stai 18 ani aproape și să se pomenească, că soțul, veriga slabă a familiei, este călcat în picioare de o anumită domnișoară și foarte supărat soțul că apar filmulețe cu amanta, își dă pozele sau cumva face să apară pozele soției, Anamaria Prodan, pe care nu cred vreodată că ai putea să o pui pe aceeași treaptă cu absolut nimeni pe pământul acesta, domnului Reghecampf. Eu și copiii mei te-am numit matrița bărbatului perfect, astăzi îmi apare în acest pictorial, uitând că a fost un moș Nicolae și ai aruncat o sumă mică de bani după foarte mult timp copilului tău prin șofer, pentru faptul că îți aduce Covid acasă și nu poți să îl vezi. În condițiile în care îți spun, dragă soț, că plec din țară și poți să vezi copilul sau îl trimit prin șofer ca pe un sac de cartof.