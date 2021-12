Anamaria Prodan, un nou atac furibund la adresa lui Reghecampf: "Ne rugam pe el si il sfatuim sa nu mai sune sa ameninte barbatii"

Impresara a publicat o fotografie în care amanta lui Reghe apare sărutându-se cu Kamara, cu care a avut o relație în urmă cu mai mulți ani și a scris în descriere:"Amenințările în scris și vocal pe care le face (…) îl duc spre o altă zonă pe care Reghe încă nu a simțit-o, dar către care se îndreaptă cu pași foarte iuți. Meseria se pare ca a uitat-o si nu îl interesează, echipele pe unde a trecut în ultima perioada l-au dat afară fără drept de apel! Se pare că încă nu a înțeles pe ce pantă periculoasă a intrat și derapează din ce în ce mai rău!Ne rugăm pe el și îl sfătuim să nu mai sune să amenințe bărbații din oraș, căci lumea știe «povestea de dragoste dintre gurile de aur si limba de aur» de foarte mulți ani. Aceste povești ale lui limbă de aur se reflectă azi pe plan profesional! Tommy Neubert și Toni Petrea au știut de ce au plecat instant. Ca sa facă performanța în fotbal, nu în altceva. a scris Anamaria Prodan, în dreptul fotografiei pe care a șters-o ulterior.Anamaria Prodan a facut cateva precizari si in ceea ce priveste performantele lui Laurentiu Reghecampf la formatia din Banie. Ea este de parere ca acesta ar fi mai concentrat pe relatia lui amoroasa decat pe cariera."Când mintea ta este cu totul și cu totul în altă parte, când ești preocupat să îți faci amantele cunoscute și să te faci de râs secundă de secundă, zi de zi, e greu să faci performanță. Bine că are clauză de reziliere, altfel era dat afară demult deja.Cred că are clauză vreo 300.000 de euro, dar probabil Rotaru nu are bani acum pentru clauza de reziliere. Vă spun că va fi din ce în ce mai rău. Măcar atât a învățat de la mine, să își pună clauză de reziliere în contract, altfel era dat afară… Dacă continuă așa, va fi out from football, nu în play-out”, a spus Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.