Anamaria Prodan, un nou mesaj halucinant. Ce decizie a luat in privinta divortului de Laurentiu Reghecampf

Anamaria Prodan continua sa socheze, chiar si dupa ce sotul sau a confirmat public ca a depus actele de divort. Se pare ca antrenorul doreste sa isi continue viata langa o alta femeie. Tanara ar fi insarcinata in trei luni, iar Reghe isi doreste sa isi oficializeze relatia cu actuala partenera cat mai repede.Desi nu mai este atat de vehementa in ceea ce priveste faptul ca informatiile aparute in presa nu sunt reale si recunoaste voalat ca are probleme in casnicie, Anamaria Prodan a transmis un nou mesaj prin care spune ca nu isi va vorbi niciodata sotul de rau si ca il va respecta in continuare orice alegere va face.„Noi, sufletele mărețe ale familiei Reghecampf și Prodan, l-am iertat pe LAURENȚIU REGHECAMPF și am înțeles că el, sufletul superb si sclipitor, bun și credul a realizat greșeala și va sta probabil și mai aproape de familia lui, în ciuda celor care așteptau și își frecau mâinile de fericire că vor vedea, în direct, declinul unei DINASTII.NICIODATĂ NU VEȚI VEDEA AȘA CEVA LA NOI pentru CĂ NOI NE IUBIM și, dacă suntem suflete evoluate, nu hulim, nu facem circ, nu lovim, nu înjurăm, ci respectăm alegerile fiecăruia. Ce dovada mai mare de iubire, respect și recunoștiință putem noi, familia, să-i oferim SOARELUI NOSTRU, LAURENȚIU REGHECAMPF?O să-i oferim șansa de a alege tot ceea ce își dorește și consideră că îl face fericit! O să-l susținem necondiționat, o să-l apărăm și ridicăm de fiecare data când drumul lui merge către un “dead end “! Doar Sufletele neevoluate gândesc superficial și penibil, aplicând răutate în tot ceea ce întreprid, dar nu le judec pentru că toate sufletele sunt bune în fața lui Dumnezeu!Nu am să-mi lovesc soțul niciodată, orice se va întâmpla, și nu mă interesează nimic din ce-și dorește lumea sau orice încearcă să inoculeze în sufletul sotului meu oricine! Dimpotrivă, noi familia o să-l susținem și mai tare și îi dorim mult succes în orice decizie ia! O să fim mereu prezenți în viața lui și, dacă cineva va încerca să-l îngenuncheze sau să-l umilească, să-i facă orice fel de rău, va cunoaște cel mai cumplit, URAGAN de pe pământ numit PRODAN.) asta ar fi esentialul”, este o parte din mesajul pe care Anamaria Prodan l-a transmis.