Anamaria Prodan, urmarita de blestemul fostei sotii a lui Laurentiu Reghecampf. Ce i-a transmis femeia cand a fost parasita

Anamaria si Laurentiu se stiau de foarte multi ani, insa s-au revazut dupa 13 ani si s-au indragostit nebuneste. Chiar Ana l-a cerut de sot pe Laurentiu. Acesta din urma si-a anuntat sotia ca iubeste pe altcineva si ca ei nu se mai potrivesc. I-a recunoscut chiar ca va avea un copil cu Anamaria Prodan si trebuie sa divorteze cat mai repede. Atunci, femeia a aruncat un blestem asupra Anei, care acum ar trece prin clipe grele in casnicie, dupa ce Laurentiu a anuntat public ca vrea divortul. Cu toate acestea, impresara de fotbal a marturisit ca nu are barbat de lasat si ca familie este foarte unita."Aș vrea ca Anamaria să simtă ce am simțit și eu. Laurențiu m-a anunțat la telefon că vrea să divorțeze. Mi-a spus: «Ești o mamă bună, ești o soție ideală, ești gospodină, dar nu se poate să trăim împreună». A zis că nu mai merge, nu ne mai potrivim. Eu nu apucasem să mă mut şi ea venea deja la mine acasă. Într-un sfârşit de săptămână ea a venit şi a vrut să mă ajute să car mobila. Are un tupeu incredibil. Măcar putea să aibă bunul simţ şi să nu vină acolo cât eram eu acolo. Laurenţiu m-a sunat într-o seară şi mi-a spus că Anamaria este însărcinată şi că trebuie să divorţăm pentru că Anamaria Prodan este însărcinată”, povestea Mariana Pfeiffer la Acasă TV.