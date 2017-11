Anca Lungu a divortat: "Sunt luni bune de cand merg la psiholog"

Cei doi au divortat la notar, foarte discret, fara a da vreo declaratie despre motivele separarii. Intr-un interviu recent, Anca Lungu a vorbit deschis despre divort.”Scriu, citesc, gătesc şi călătoresc, îmi cresc copilul şi prezint ştirile. Cred că fiecare dintre noi este responsabil de propria lui fericire, iar eu am ales să fiu responsabilă. Şi am mai învăţat că toate resursele sunt înăuntru. Cu cât cauţi mai departe, cu atât şansele de a face «bine» sunt mai mici. Şi, în aceste condiţii, starea mea de spirit este una bună, de care am grijă şi pe care îmi doresc să o transform î­ntr-una foarte bună. Sunt câteva luni bune de când merg la psiholog şi asta mă ajută foarte mult. Învăţ despre mine şi în curând mă voi cunoaşte aşa cum sunt“, a declarat Anca Lungu.