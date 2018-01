Anca Lungu renunta la televiziune. Se marita pentru a treia oara cu un milionar grec

Potrivit cancan.ro, vedeta are o noua relatie, dupa ce a divortat de Stefan Lungu. Noul barbat din viata vedetei ar fi un milionar grec, care isi doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa se casatoreasca cat mai repede.Astfel, Anca urmeaza sa paraseasca Romania si sa se mute in Grecia. Omul de afaceri care a cucerit-o pe Anca este supranumit, de altfel, "Magnatul cosmeticelor".Anca şi Ştefan Lungu au divorţat la sfârşitul lunii iunie a anului trecut. Divorţul s-a produs amiabil, la notar, separarea între cei doi producându-se, povesteau apropiaţi ai cuplului, cu o lună şi jumătate înaintea divorţului. Anca l-a cunoscut pe Ştefan în 2012, atunci când era căsătorit cu Albertina Ionescu. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2014, în acelaşi an născându-se şi fetiţa lor, Natalia. Anca Lungu a mai fost căsătorită, pe când avea 20 de ani, cu Octavian Rusu, fost director de programe la Prima TV