Anca Serea a confirmat: este insarcinata pentru a sasea oara

Aceasta a marturisit ca sarcina nu a fost programata si s-a confruntat cu mai multe probleme in primul trimestru, mai ales ca ea sufera de anemie."Mereu am spus ca ne mai dorim un copilas si iata ca minunea s-a intamplat. Sarcina nu a fost programata, dar se pare ca energia gandurilor noastre s-a concretizat undeva in octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcina nu a fost unul prea prietenos, am avut stari specifice acestei perioade, cumulate si cu anemia mea, pe care o tin sub control, dar si cu o tensiune foarte mica", a dezvaluit Anca Serea pentru unica.ro.Anca Serea (38 ani) mai are cinci copii. Un baiat si o fata cu primul sot, care a decedat din cauza unei boli incurabile, si doi baieti si o fata cu solistul Adi Sana.