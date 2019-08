Anca Serea a devenit mamica pentru a sasea oara

Sotia lui Adi Sina a nascut natural dupa un travaliu care a durat aproximativ trei ore. In urma cu cateva ore, vedeta anuntase ca pleca la spital, dar nu stia sigur daca semnalele primite sunt doar o alarma falsa."O fi alarma falsa? Am plecat la spital! Doamne ajuta! Din nou la control!, scria Anca Serea, pe Instagram, cu cateva ore in urma.Anca Serea a fost foarte activa pe perioada sarcinii. A mers la evenimente mondene, a muncit si a fost foarte implicata si in activitatile celor 5 copii pe care ii are. La fel ca si la celalalte sarcini, Anca Serea nu s-a ingrasat foarte mult, asa ca s-a mentinut fit si a purtat pantofi cu toc pana in luna a opta.Leeah este un nume de origine evreiască, rar întâlnit în România, iar onomastica se sărbătorește pe 1 ianuarie. Dat fiind că este vorba despre prima zi a anului, Leeah înseamnă un început rapid, o decizie rapidă, dar și fată agilă, rapidă, cu figură graţioasă. Este o persoană care se îngrijorează întotdeauna de soarta celor dragi, mai mult decât de propria soartă.