Anca Serea a dezvaluit sexul bebelusului si numele acestuia

Anca Serea se afla in luna a sasea de sarcina si a aflat si sexul copilului. Cuplul Serea-Sana vor mai avea o fetita. Aceasta va purta un nume biblic, la fel ca si fratii sai.Cei trei copii pe care ii are cu Adi Sana se numesc Noah, Ava si Moise. Si fetita care se va naste peste trei luni va avea un nume special. Micuta se va numi Leeah, Lia cunoscut la noi.Numele Leeah inseamna agila, rapida, cu figura gratioasa. Este o persoana care isi face griji pentru soarta celor dragi, mai mult decat pentru ea.Numele Leeah sau Lia este sarbatorit la noi in fiecare an pe 1 ianuarie.