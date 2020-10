Anca Serea, din nou de urgenta la spital. Nu mai scapa de probleme

„Nu este cea mai fericită zi din viaţa noastră, dar am ales să împărţim cu voi şi momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteţi interesaţi de soarta familiei noastre. Sunt la spital şi aici este Ancuţa”, a spus artistul pe o reţea de socializare.Anca Serea a marturisit ca sufera de o anemie severa de mai multi ani, insa in ultimele luni s-a simtit din ce in ce mai rau.”Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulţi ani şi pentru că am un stil e viaţă, uneori nesănătos şi foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău şi am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieşit perfecte, mai puţin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simţit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez şi cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a completat Serea de pe patul de spital.