Anca Serea, grav bolnava!

Boala o obliga pe vedeta sa ajunga de cateva ori pe saptamana la spital pentru perfuzii. Altfel, creierul nu i se mai oxigeneaza cum trebuie si are ameteli severe."Am o anemie severa, o am din copilarie. Din pacate, o mostenesc si copiii. Trebuie sa fac un tratament perfuzabil, in cantitati foarte mari, pentru ca sunt la limita foarte coborata, de aceea nu mi se mai oxigeneaza ca lumea creierul si am ameteli.Majoritatea femeilor, pana la o anumita varsta, se confrunta cu problemele astea. Doar ca eu am un ritm foarte alert, dorm putin. Merg la mai multi doctori, acum urmeaza sa consult un hematolog si sper sa ii dam de capat. Fac un tratament de mai multa vreme, dar acum s-a acutizat", a declarat, pentru libertatea.ro, Anca Serea.