Anca Serea, in fiecare saptamana la spital. De ce boala sufera vedeta

In cazul Ancai Serea, corpul sau nu reuseste sa rezolve aceasta problema prin alimentatie si nici prin tratament medicamentos.“Daca iau pastile am imediat senzatie de voma. Organismul meu nu accepta pastilele, tratamentul cu fier, asa ca medicii au decis sa mi-l faca injectabil, prin perfuzie. Merg saptamanal la spital, de obicei sambata cand am programul mai lejer, pentru a mi se administra doza de tratament indicate de medic. Ultima oara cand mi-am facut analizele, atunci cand nu m-am simtit bine si am ajuns la spital, aveam valorile hemoglobinei foarte mici. Erau de 0,7 si in mod normal ar trebui sa fie peste 0,10- 0,11. Indiferent ce mananc valorile acestea nu se schimba, asa ca s-a ajuns la tratament injectabil, intravenos. Cand merg la spital stau doua ore. Este singura solutie de a remedia anemia, de a ridica valorile fierului. Sper sa dea rezultate. Oricum, ma simt mult mai bine acum”, a declarat Anca Serea pentru WOWbiz.ro.