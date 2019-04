Anca Serea, mama pentru a sasea oara!?

Cantareata Saveta Bogdan iubeste cu foc, chiar daca are 73 de ani. Ea este mai fericita ca oricand si si-a gasit linistea in bratele unui avocat. După două căsnicii eșutae, artista iubește din nou! În ciuda faptului că este trecută de prima

Anca Serea este mama a cinci copii, dar a declarat de multe ori ca isi doreste o familie numeroasa. Si fosta prezentatoare se tine de cuvant. Se pare ca este insarcinata pentru a sasea oara. Spynews a publicat cateva fotografii in care iese in evidenta burtica de gravida a Ancai

Florin Busuioc are doua fiice cu actuala sa sotie. El mai are insa si un fiu dintr-o casnicie anterioara, cu care nu a mai tinut legatura. Prezentatorul TV nu si-a mai vazut fiul de 10 ani. Acesta are 29 de ani si locuieste in Targu-Mures. Intr-un interviu recent, Florin Busuioc a vorbit