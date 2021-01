Anca Serea, marturisiri despre problemele de sanatate "Am vrut sa-mi scriu testamentul"

“Eu mi-am prioritizat lucrurile in viata si incerc sa nu ies din starea mea de liniste. Poate doar cand am fost foarte bolnava am fost speriata, aproape ca voiam sa-mi scriu testamentul. Atunci am vrut sa-mi fac absolut toate investigatiile. Acum sunt bine”, a marturisit prezentatoarea pentru OK! Magazine.Anca Serea a dezvaluit ca se lupta cu o anemie severa de mai bine de doua decenii, insa anul trecut s-a simtit extrm de rau. In trecut, medicii care au tratat-o au fost uimiti ca ea este in viata in ciuda problemelor de sanatate pe care le avea.“Eu ma confrunt cu o anemie severa inca din tinerete, inainte sa-l nasc pe David, de pe la 19 ani, cand mi-am facut si primele investigatii din cauza unor menstruatii abundente. Aveam ameteli frecvente, stare de slabiciune. Eu nu am facut tratamente sustinute si nici cura de fier, decat in perioada sarcinilor sau cand trebuia sa nasc. si cu trecerea timpului, cu nasterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodata nu a fost asa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape ca am cazut din picioare. Mi-am facut toate investigatiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru ca medicilor nu le venea sa creada ca pot sa supravietuiesc cu o valoare atat de mica a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim. Niciodata nu imi fusese atat de rau”, a mai spus Anca Serea, conform sursei citate.