Anca Serea, pe perfuzii. A ajuns de urgenta la spital

Prezentatoarea TV a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul de spital, in care apare cu o perfuzie. „Vizita nocturna”.Desi vizita la spital s-a prelungit pana tarziu in noapte, azi-dimineata, vedeta si-a luat sarcinile in primire ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Contactata de Click!, vedeta a marturisit ca nu a fost nimic grav, ci doar o alarma ca organismul ei trebuie si menajat.Anca Serea este casatorita cu artistul Adrian Sina si are cinci copii: David (15 ani si jumatate ), Sara (10 ani si jumatate), Noah (5 ani si jumatate), Ava (3 ani si jumatate) si Moise (1 an si jumatate).