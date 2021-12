Anca Serea, probleme grave de sanatate: "Am facut un CT cranian"

A petrecut toata noaptea la spital, unde a fost supravegheata de medici non-stop. De Ziua Națională României, Anca Serea s-a întors acasă, la cei șase copii și la soțul ei. Mezinii aveau mare chef de joacă, după imaginile publicate de Anca pe contul personal de Instagram.Desi initial a fost suspecta de Covid, cele doua teste facute au avut rezultate negative. La spital, Anca a făcut un CT cranian, pentru a elimina o potențială cauză gravă pentru amețeala resimțită marți dimineață.„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametri normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a dezvăluit Anca Serea miercuri, pe Instagram.