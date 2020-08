Anca Serea, probleme mari de sanatate: "Am facut o transfuzie de sange"

Anca are o anemie severa de mai multi ani si a decis sa consulte un medic hematolog."Aveam o stare de slabiciune accentuata care ma punea in dificultate mai ales atunci cand aveam nevoie sa fac niste actiuni de-astea mai rapide, cum ar fi condusul sau alergatul sau, nu stiu, cand aveam o zi mai agitat," a povestit Anca Serea la emisiunea "La Maruta."Vedeta a promis ca sanatatea va fi o prioritate atat pentru ea, cat si pentru familia ei, mai ales dupa ultima experienta, care a speriat-o foarte tare.Nivelul fierului si al hemoglobinei trebuia sa fie ridicat in organismul meu pentru ca altfel nu se mai oxigenează corect creierul, anumite functii sunt incetinite, etc. Nu as vrea sa se inteleaga ca sunt intr-o stare deplorabila. Restul analizelor sunt perfecte," a adaugat Anca Serea.