Anca Serea: "Religia este o alegere personala, intima"

Pentru ca are o familie numeroasa, fosta prezentatoare a fost intrebata de multe ori daca este sectanta, unele intrebari fiind formulate sub forma de reprosuri sau acuzatii. Anca Serea a spus ca nu intelege de ce oamenii sunt atat de interesati de religia ei."Am raspuns deja ca sunt de religie ortodoxa si, mai mult decat atat, sunt un om crestin, cu frica de Dumnezeu. Intotdeauna am crezut in puterea binelui si in faptul ca ce semeni aia culegi, asa ca aplic in fiecare zi din viata. De fiecare sarbatoare importanta, dar si duminica sau pur si simplu cand simt nevoia sa imi eliberez sufletul merg la biserica si am norocul de a fi aproape de Manastirea Cernica. Insa nu consider ca acest lucru trebuie discutat sau dezbatut si nici nu ma consider datoare sa ma explic.Pentru ca religia este o alegere personala, intima, care nu se justifica. Am ales sa scriu acest articol tocmai pentru acest motiv. Traim in niste vremuri in care etniile, credintele si religiile sunt foarte, foarte diverse. Insa chiar daca este vorba de rude sau de prieteni apropiati, nu este problema nimanui cui alegi sa te rogi. Este un subiect, care alaturi de politica si sex, nu se discuta, este tabu. O discutie pe una dintre aceste teme, chiar daca pare nevinovata, poate ajunge sa jigneasca o persoana si sa pari ca o hartuiesti sau ca o discriminezi. Atunci cand vorbesti cu cineva despre lucrurile in care crede, nu vei ajunge sa il convingi sa isi schimbe parerea si sa se converteasca, iar oamenii au tendinta sa evite astfel de conversatii pentru ca reprezinta un subiect sensibil, ce poate starni disconfort," a scris Anca Serea pe site-ul voios.ro.