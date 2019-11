Anca Serea si Adi Sina s-au mutat intr-o vila de 500.000 de euro

Noua locuinta se afla in Pipera si are doua etaje si valoreaza 500.000 de euro. Acum fiecare copil va avea camera proprie.”Ne doream mai mult spaţiu şi am decis să facem această schimbare majoră. Casa în care ne-am mutat este situată în Pipera şi am închiriat-o. Încă nu am cumpărat-o pentru că este important pentru noi să vedem cum se vor acomoda copiii. Ei merg la aceleaşi şcoli şi grădiniţe, aici nu am făcut deloc modificări şi nici nu cred că vom face pentru că nu vrem să le dăm peste cap programul. Dacă lor le va fi bine aici, atunci noi vom cumpăra această frumoasă căsuţă”, a declarat pentru Click! solistul Adi Sînă, soţul Ancăi Serea.David are 18 ani, Sara 12 ani, Noah a împlinit 6 ani, Ava 5 ani, Moise a împlinit 3 anişori, iar cel mai mic membru al familiei este o fetiţă pe nume Leah care s-a născut pe 14 august, şi are aproape trei luni. În total, Anca Serea (38 de ani) şi Adi Sînă (42 de ani) au şase copii şi se pare că frumosul cuplu nu se opreşte aici.