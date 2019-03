Anca Sigartau, la un pas de sinucidere

Actrita a avut probleme financiare destul de grave. Anca Sigartau a marturisit pentru Adevarul.ro ca s-a gandit si la suicid pentru a scapa de probleme.Din fericire, acea perioada neagra este la mare departare de ea. Anca Sigartau a reusit sa treaca si peste vestea proasta pe care medicii i-au dat-o. Si anume… ca mai are de trait un an! Dar va lasam sa descoperiti voi detalii nestiute din viata actritei Anca Sigartau, concurent la Asia Express de pe Antena 1.Anca Sigartău, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața sa, o perioadă în care nu știa cum să mai iasă la capăt și singura soluție i se părea a fi doar sinuciderea: „Am înţeles şi am acceptat atât de greu că nu toată lumea poate să te iubească. Îţi doreşti să fii iubit, mai ales când ai profesia pe care o am eu. În general, toată lumea îşi doreşte să fie iubită, de aceea şi facem eforturi din toată părţile. (…) Mă confruntam cu această problemă, o minciună acută din viaţa mea şi mă gândeam că eu cresc 3 copii, îi educ să intre într-un sistem care îi va obliga să accepte minciuni, să se piardă pe sine ca individualităţi. Acela a fost momentul în care, în timpul unui curs despre cultură şi civilizaţie al doamnei Ludmila Patlanjoglu, auzeam lucruri atât de frumoase, deşi eu nu aveam în momentul respectiv bani să-mi plătesc întreţinerea, era atât de greu cu cei trei copii şi mi se părea totul de netrăit.” – a mărturisit Anca Sigartău într-un interviu acordat pentru Adevărul, în emisiunea „Pastila de motivație”.