Anca Turcasiu a divortat dupa 22 de ani de casnicie

Artista nu a dorit sa dea detalii despre motivele care au dus la divort, insa a precizat ca in ultima perioada a avut lectii importante de invatat."Am divortat! Am divortat de barbatul pe care l-am ales sa-mi fie sprijin! Suflet pereche! In bratele caruia am crezut ca voi imbatrani! Dar viata iti ofera lectii de invatat! Ne nastem sa primim lectii! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsa ca sunt iubita de Dumnezeu si de voi si astept de acum inainte liniste, echilibru, iubire, pace si armonie! Stiu ca cineva acolo sus ma iubeste si voi avea parte de tot binele Pamantului!," a scris Anca Turcasiu pe pagina sa de socializare.Anca Turcasiu a mentionat si ca nu va comenta situatia nicaieri, preferand ca viata sa personala sa ramana o problema privata, iar in ciuda acestei despartari va ramane o persoana demna si optimista."Nu asteptati nimic de la mine! Nu voi raspunde nimanui! Viata mea personala nu va fi expusa niciodata!Raman demna, optimista si sigura ca voi redeveni fericita si iubita ! Sunt aici pe Pamant ca sa ofer iubire, bucurie si voi face asta pana la sfarsit! Multumesc anticipat presei pentru liniste! Va multumesc celor care mi-ati fost alaturi in aceasta perioada grea din viata mea! Va multumesc mult! Fara voi n-as fi putut!," a incheiat vedeta. Artista si fostul sau sot s-au cunoscut in anul 1997 in Statele Unite ale Americii. Cei doi au un fiu pe nume Radu.