Anda Adam a divortat in mare secret? Detaliile care indica despartirea

Mai mult, cei doi si-au sters toate pozele pe care le aveau impreuna pe retelele de socializare. Cei doi nici nu se mai urmăresc pe Instagram, semn că vor să nu mai facă parte din viața celuilalt. Niciunul dintre ei nu a făcut declarații cu privire la un posibil divorț. În urmă cu câteva luni, surse din anturajul cuplului susțineau că s-au despărțit, însă locuiesc în continuare în aceeași casă de dragul fetiței lor.In urma cu cateva luni, cand au aparut primele zvonuri despre un posibil divort, Anda Adam a negat ca s-ar fi despartit de sotul sau.Celebra cântăreața a mărturisit că relația cu Sorin Nicolescu este una bună, iar atenția ei se concentrează pe familie și pe proiecte.„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, Doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a declarat Anda Adam, în luna iulie a acestui an.