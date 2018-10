Anda Adam, insarcinata pentru a doua oara?

Anda Adam a adaugat la descrierea fotografiei mai multe emoticoane cu o inimioara, un inel, un cap de bebelus cu suzeta si un alt emoticon care simbolizeaza familia. Sa fie, oare, artista insarcinata? Detaliul legat de emoticonul cu o fata de bebelus a atras toate privirile, iar fanii au reactionat imediat.Anda Adam a postat o fotografie in care apare in bratele sotului ei, Sorin Andrei Nicolescu, la descrierea careia a pus mai multe emoticoane „suspecte”. Este vorba despre o inimioara, un bebelus cu suzeta si o familia. Fanii s-au gândit imediat ca artista are sa le dea o veste buna. Ei au intrebat-o pe Anda Adam daca urmeaza sa ii faca un fratior sau o surioara lui Evelin. „Esti gravida?”, „Esti cumva insarcinata?”, „Ce frumoasa esti!”, „Ii vine o surioara sau un fratior lui Evelin?”, i-au scris fanii Andei Adam.\\Anda Adam si Sorin Andrei Nicolescu s-au casatorit in anul 2015 si au impreuna o fetita, Evelin, in varsta de 3 ani.