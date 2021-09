Anda Adam s-a logodit. Uluitor cum arata inelul de logodna primit de la noul iubit. Este atat de scump, ca ii e frica sa il poarte

Mai mult, se pare ca relatia lor este una atat de serioasa ca vedeta a si fost ceruta in casatorie de afaceristul cu care se iubeste.Chiar daca n-a semnat inca actele de separare, Anda Adam a inceput o noua relatie, cu un afacerist misterios, Yosif Eudor Mohaci, iar lucrurile par sa se indrepte rapid spre un nou mariaj."Voiam sa arat ca am un inel foarte dragut. Am primit un trandafir si un inel de logodna. El este francez, deci pot doar sa spun "Voila!" Inelul ala pe bune l-am lasat acasa, ca e prea scump si mi-a fost frica sa-l iau. Este in seif", a declarat Anda Adam in cadrul emisiunii "Bravo, ai stil! Celebrities", de la Kanal D.Yosif Eudor Mohaci, logodnicul Andei Adam, este un om de afaceri din Arad, care a stat mult timp in Elvetia si Franta.