Andi Moisescu, inlocuit in juriul de la "Romanii au talent". Cine ii va lua locul

Decizia a fost luată de producători, după ce jurnalistul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Artistul îl va înlocui pe colegul său în ultima parte a emisiunii.Mihai Petre a parasit si el anul acesta juriul Romanii au talent, iar in locul sau a venit Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Adrian Mutu.„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a declarat Alexandra Dinu.