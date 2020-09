Andra a rabufnit. Ce spune despre cea de-a treia sarcina

Intr-un interviu acordat pentru libertatea.ro, Andra a marturisit ca este deranjata de aceste speculatii si ca totul a pornit de la faptul ca s-a ingrasat cateva kilograme pe perioada pandemiei, insa a luat atitudine si s-a apucat de slabit.”Chiar imi doresc sa nu mai zica lumea ca sunt gravida, fara ca eu sa fiu. Daca vreodata se va intampla, atunci e binevenit. Acum nu pot sa spun ca am in plan acest lucru, intrucat am si fata, si baiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus sa marim familia si nu avem de gand acum sa se intample acest lucru. E greu, cumva, sa stau mereu sa explic ca nu sunt insarcinata.”Cantareata a marturisit ca a inceput un program de slabire si un regim alimentar de fasting pentru a scapa de kilogramele in plus.“De o saptamana m-am reapucat de sport, fac acasa. Am grija si la regimul alimentar. Nu prea stiu sa ţin diete, dar merg pe ideea de intermitent fasting, adica mananc 8 ore si 16 fac pauza. Nu stiu daca neaparat vor fi rezultate in cateva zile, dar eu nu vreau sa slabesc brusc. Niciodata nu am incurajat ideea de a ma infometa pentru a scapa repede de kilogramele in plus. In pandemie, toata lumea a pus cateva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune in diferite zone ale corpului, nu neaparat in cele mai fericite locuri. Recunosc, imi plac dulciurile. Acasa am doi copii care vor mereu ceva dulce si le gatesc, facem briose, mai vine o prietena cu vreo prajitura noua sa o incerc” a mai spus Andra.