Andreea Antonescu, amendata dupa ce a facut un apel fals la 112

Oamenii legii au mers la adresa indicata de artista, insa au gasit-o pe aceasta linistita in casa. Vedeta nu a recunoscut initila ca a sunat la numarul de urgenta, insa pe telefonul sau aparea pe istoric apelul. De asemenea, se pare ca vedeta mirosea a alcool. Pentru apelul nejustificat la 112, Andreea a fost amendată cu 4.000 de lei.„În jurul orei 00:30 am fost sesizați de către o femeie de 37 de ani din muncipiul București cu privire la faptul că ar avea un conflict cu iubitul său, într-un imobil de pe raza municipiului Iași. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate nu se confirmă, femeia a negat faptul că a efectuat serviciul de urgență 112 și a declarat că nu are nicio problemă.Astfel polițiștii au sancționat-o contravențional, cu o amendă de 4.000 de lei, conform OUG nr. 34/200, pentru apelare nejustificată”, a declarat Beatrice Romanescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, conform MEDIAFAX.Andreea Antonescu a anuntat ca divorteaza de Traian Spak in luna septembrie a anului trecut. Cei doi s-au căsătorit în 2013, după o relație de opt ani, și au împreună o fetiță, pe Sienna, în vârstă de 8 ani.Imediat dupa anuntul divortului, Andreea a facut publica relatia cu Stefan Manolache, reporter Antena 1. Cei doi au avut o relatie tumultuoasa, cu mai multe despartiri si impacari.